Tagesausblick für 6.12.: DAX lustlos. Gold, Dialog und Uniper im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX setzte die nun schon seit vier Wochen andauernde Seitwärtsbewegung zwischen 12.850 und 13.200 Punkten fort. Wirtschaftsdaten wie der Einkaufsmanagerindex stiegen auf den höchsten Stand seit sechs Jahren und signalisieren, dass die Konjunktur in Europa brummt und der Anstieg des Euro noch keine Bremsspuren hinterlässt. Nachhaltige Impulse auf die Aktien- und Anleihenmärkte blieben jedoch aus. Größerer Bewegungen wurde nur bei Edelmetallen festgestellt. Hier gaben Gold, Palladium, Platin und Silber erneut deutlich nach. Der Goldpreis testet bei 1.260 US-Dollar nun eine wichtige Unterstützung.

Der technologielastige US-Index NASDAQ kann sich in den ersten Handelsstunden von den jüngsten Tiefs distanzieren. Alphabet, Amazon, Facebook, Netflix und Twitter legen zunächst um rund zwei Prozent zu.

Unternehmen im Fokus

Aixtron sinkt auf Oktobertief. Die Deutsche Börse kauft ab Mitte 2018 weitere eigene Aktien zurück. Dialog Semiconductor konnte sich nach dem Kurssturz der zurückliegenden drei Handelstage im Bereich von EUR 24 stabilisieren. Medigene verkaufte die Rechte an seinem Medikament Veregen in den USA und hob die Prognose für 2017 an.Metro stieg über das Novemberhoch in nimmt Kurs auf EUR 18. Sixt profitiert von positivem Analystenkommentar. Hedgefonds Elliott steigt in den Übernahmekandidaten Uniper ein.

Wirtschaftsdaten

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Oktober

Deutschland - Verbraucherpreise, November

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, November

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.070/13.100/13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.800/12.930/12.950/13.000 Punkte

Der DAX pendelte heute in einer engen Range zwischen 12.950 und 13.070 Punkten. Trader, die nicht jedem Punkt hinterher jagen wollen, sollten möglicherweise einen Ausbruch aus der 12.950/13.100-Punkterange abwarten ehe sie neue Engagements eingehen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2017 - 05.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.12.2010 - 05.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

