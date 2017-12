Mönchengladbach (ots) -



- Geld geht unter anderem an das Projekt KIBI Kinderclub in Düsseldorf - Ex-Fußballnationalspieler Christoph Metzelder nahm Spendenscheck persönlich entgegen



Die Santander Consumer Bank AG spendet über die Christoph Metzelder Stiftung insgesamt 7 500 Euro an drei unterschiedliche Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen. Eine der begünstigten Institutionen ist der Kinderclub KIBI in Düsseldorf Unterbilk. Hier werden Kinder mit Migrationshintergrund bei den Hausaufgaben unterstützt und Gruppenspiele angeboten. Am Rande der Weihnachtsfeier des Kinderclubs nahm Christoph Metzelder nun persönlich den symbolischen Scheck von Matthias Ruddat, Leiter Santander Select, Pascal Legrain, Gebietsleiter Rheinland, René Hartmann, Leiter der internen Kommunikation, und Filialleiter Andreas Voeste entgegen.



"Der Kinderclub KIBI ist ein tolles Integrationsprojekt. Wir freuen uns deshalb sehr über die großzügige Spende von Santander, mit der wir viel bewegen können", bedankte sich der Stiftungsinitiator und ehemalige Fußballnationalspieler für die Unterstützung. Seit mehr als zehn Jahren verfolgt die Christoph Metzelder Stiftung nun bereits das Ziel, Kindern und Jugendlichen einen guten Start ins Leben und somit eine Perspektive für ihre Zukunft zu ermöglichen. Der Schwerpunkt der Förderung liegt neben der Bekämpfung von Kinderarmut auch auf Projekten in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Integration. "Ich freue mich sehr, dass immer mehr Menschen und Unternehmen den Mut haben, diesen Weg mit mir gemeinsam zu bestreiten und die Arbeit der Stiftung finanziell und mit großem Engagement zu unterstützen", betonte Christoph Metzelder im Gespräch mit den Santander Mitarbeitern.



Matthias Ruddat erläuterte, wie es zu der Spende kam: "Die meisten von Santander Select vergebenen Spenden werden von den Mitarbeitern vorgeschlagen, so auch die Zuwendung an die Christoph Metzelder Stiftung. Die Stiftung konzentriert sich ausschließlich auf soziale Projekte, die Kinder betreffen. Für Santander ist es eine besondere Herzensangelegenheit, die Kleinsten unserer Gesellschaft zu stärken." Santander Select ist ein Premium Banking, das sich durch eine hohe Beratungsqualität sowie ein umfassendes Service-Angebot auszeichnet und passgenau zugeschnittene Finanzlösungen anbietet.



Neben dem Kinderclub KIBI erhalten die Projekte "Paten für Arbeit e.V." in Essen und "Brotzeit e.V." in München über die Christoph Metzelder Stiftung ebenfalls jeweils 2 500 Euro Unterstützung für ihre wichtige Arbeit.



