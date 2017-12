BEIJING (IT-Times) - Die chinesische Regierung in Peking verlängert die Steuererleichterungen für elektrifizierte Autos um mindestens drei Jahre bis zum Jahr 2020. Die Regierung in Beijing will die Steuervergünstigungen in Höhe von zehn Prozent verlängern, um die Nachfrage nach sauberen Automobilen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...