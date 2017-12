Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Bei dem Bierbrauer sei die Ära überdurchschnittlichen Wachstums zu Ende, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Anleger zum Beispiel mit Blick auf die Trendwende in Brasilien zu optimistisch. Der Wettbewerber Diageo biete bessere Wachstumsperspektiven./la/ajx Datum der Analyse: 05.12.2017

