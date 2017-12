Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" belassen. Der britische Spirituosenhersteller sei der größte Gewinner der aktuellen Umwälzungen in der Branche in puncto Konsumentenverhalten und Digitalisierung, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diageo dominiere den Markt für schottischen Whisky und könne in Umsatzwachstum investieren./la/ajx Datum der Analyse: 05.12.2017

ISIN: GB0002374006