Boston (ots/PRNewswire) - Mendix (http://www.mendix.com/),

schnellste und benutzerfreundlichste Plattform zur Gestaltung und

kontinuierlichen Verbesserung von mobilen und Webanwendungen, gab

heute die Verfügbarkeit von Atlas UI bekannt. Atlas UI ist nahtlos in

die Low-Code-Plattform von Mendix integriert und ermöglicht

Entwicklern ohne Kenntnisse bei Front-end-Entwicklung und UI-Design

die Gestaltung eleganter, fesselnder und höchst nützlicher

Benutzerschnittstellen. Mit Atlas können die UI/UX-Teams von

Organisationen eine Standard-Designsprache festlegen, um für autonom

arbeitende Entwicklerteams Best Practices im Design zu etablieren.



Die Gestaltung des Benutzererlebnisses ist für die Annahme von

Apps und gute geschäftliche Ergebnisse entscheidend. Viele

IT-Bereiche aber haben nicht genügend Mittel, um bei allen Apps

optimale UX zu liefern. Eine Umfrage von Gartner kam zu folgendem

Ergebnis: "Es gibt für 17 Entwickler durchschnittlich einen

UX-Designer. 35 % der Befragten gaben an, dass sie über keinerlei

UX-Designkompetenz verfügen."1 UX-Ressourcen sind damit begrenzt und

die Entwicklerteams werden kleiner und autonomer. Eine konsistente

Oberfläche für die Nutzer ist somit immer schwieriger zu gestalten.



Die Veröffentlichung von Mendix Atlas zielt darauf ab, diese

UX-Lücke durch einen UI-Rahmen aus Schichten und Komponenten zu

schließen. Muster und Best Practices im UI-Design werden festgehalten

und genutzt und es gibt ein neues WYSIWYG-Modelingtool (What you see

is what you get). Mittels dieser Kombination können Entwickler ohne

Kenntnisse im UI-Design schnell mit fertigen UI-Elementen

überzeugende Nutzerschnittstellen liefern, welche den Best Practices

entsprechen. UIs werden durch eine Kombination von Layouts für die

Navigation, Seitenvorlagen, Bausteinen (vorab konfigurierte

Baugruppen von UI-Komponenten) und Widgets gestaltet. Vorlagen und

Bausteine von Atlas beschleunigen nicht nur die UI-Produktion,

sondern stellen Widgets in vorab konfigurierten Layouts mit optimalen

Proportionen, Abständen und individuellen Designeigenschaften

zusammen. Der sich daraus ergebende visuelle Stil der App zeigt

automatisch das Design der Wahl. Dieses kann von Mendix stammen oder

es können mit dem neuen Theme Customizer individuelle Designs

zusammengestellt werden. Diese Sammlung von Designelementen steht zur

Nutzung in responsiven Layouts bereit. UIs mit Atlas arbeiten damit

elegant auf Geräten aller Größen.



"Digital Risk hat bislang grundlegende Wireframing-Tools genutzt,

um Vorstellungen über Screendesign und Workflow zu illustrieren und

kommunizieren", sagte Jeff Ward, Direktor für IT, Solution Delivery

bei Digital Risk LLC. "Mit Atlas können wir diesen unnötigen Schritt

eliminieren und schnell gut aussehende, fesselnde UI-Designs

gestalten, die zum Front-end von Produktionsanwendungen werden. Mit

dem umfassenden Archiv von Seitenvorlagen, Bausteinen und Widgets

können wir umfassende und responsive Anwendungen gestalten und das im

Vergleich mit herkömmlichen Frameworks und Ansätzen in einem

Bruchteil der Zeit."



Mehr Konsistenz und mehrfache Nutzung durch Festlegung der eigenen

Designsprache



Atlas verfügt über eine Sammlung professionell gestalteter

Designelemente, um die Best Practices einzuhalten. Zudem können mit

Atlas interne UI/UX-Ressourcen genutzt werden, um eine

Standard-Designsprache für Entwickler für Anwendungen zu definieren.

So halten sämtliche Anwendungen die Designrichtlinien des

Unternehmens ein. Mittels einer Grundlage von Open Standards und Open

Source, darunter CSS3, Sass und Bootstrap, können Designer eine

Formsprache gestalten, welche Design und Styling des Unternehmens

aufnimmt und zudem einen individuellen Satz von Seitenvorlagen,

Bausteinen und Widgets. Sämtliche Designelemente können als Module

der Designsprache des Unternehmens in einem privaten App Store

bereitgestellt werden. So werden die Best Practices des Unternehmens

bei UI und Design automatisch von allen Mendix-Entwicklungsteams

genutzt.



Design erstklassiger Apps von der ersten Idee bis zur Produktion



Damit neue Lösungen die geschäftlichen Ziele erreichen, muss

iterativ gearbeitet werden. Die Implementierung muss letztlich dem

Bedarf der Nutzer und den geschäftlichen Zielen gleichermaßen

entsprechen. Mit Atlas unterstützt Mendix dies von Anfang bis Ende.

Mit dem Mendix Web Modeler können Entwickler und Power User Ideen für

Anwendungen schnell umsetzen. Zu diesem Zweck nutzen sie

Designelemente von Atlas und stellen schnell funktionierende

Anwendungen für Nutzer zur Verfügung. Mit einer integrierten Toolbox

ist alles schnell aufzufinden und Bausteine und Widgets sind per

Ziehen und Ablegen nutzbar. Zudem synchronisieren Web Modeler und

Desktop Modeler sich. Entwickler können so Prototypen verbessern, mit

komplexerer Logik und Integrationen, bis hin zur

Produktionsanwendung.



"Atlas UI und Web Modeler eröffnen neue Möglichkeiten der Bindung

von Kunden und der Zielgruppe", sagte Nolan Ramsey, Direktor für RAD

Solutions bei EPI-USE America Inc. "Wir können in einer Frühphase des

Projekts schnell Struktur und Layout einer Anwendung schaffen. Dann

gehen wir mit dem Kunden die UI-Elemente, den Workflow und die Logik

durch und modifizieren alles in Echtzeit. Die Werkzeuge von Mendix

boten bereits die Möglichkeit, robuste Apps in einem Bruchteil der

Zeit zu schaffen. Mit dem neuen Toolset können wir bei Umfang und

Zeitplan von Projekten mehr Risiken auffangen, da Feedback noch

früher erfolgt."



"Die Nutzbarkeit ist wichtiger denn je, damit individuelle

Anwendungen den angezielten geschäftlichen Wert liefern", sagte Johan

den Haan, CTO von Mendix. "In die Plattform von Mendix war von Beginn

an ein iterativer Ansatz eingebaut, der den Nutzer in den Mittelpunkt

stellt. Atlas UI hebt diese Konzepte auf ein neues Niveau. In

Unternehmen, die Low-Code-Plattformen einsetzen, versetzt Mendix eine

ganze Palette von Nutzern auf einzigartige weise in die Lage, höchst

nützliche Apps schnell und im richtigen Maßstab zu gestalten."



Über Mendix



Mendix ist die schnellste und einfachste Plattform zur skalierten

Produktion und kontinuierlichen Verbesserung von Anwendungen für

Mobilgeräte und Web. Als Marktführer von führenden Analysten

anerkannt, helfen wir unseren Kunden bei der digitalen Transformation

ihrer Unternehmen und Branchen indem wir ihnen ermöglichen, Apps mit

beispielloser Geschwindigkeit und Skalierung zu erstellen, zu

verwalten und zu verbessern. Mehr als 4.000 zukunftsorientierte

Unternehmen, darunter KLM, Philips, Royal DSM und die University of

Pennsylvania, nutzen unsere Plattform zur Erstellung von

Geschäftsanwendungen, die Kunden begeistern und die betriebliche

Effizienz verbessern.



