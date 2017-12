Köln (ots) - Der Kölner Handelskonzern Rewe beendet das Experiment Temma: Sieben der neun reinen Bio-Filialen werden im Januar geschlossen. Die beiden Kölner Temma-Märkte in Braunsfeld und Bayenthal werden im April an die ehemalige Rewe-Managerin Christiane Speck verkauft und als Bio-Fachhandelsmärkte unter der Marke Temma weitergeführt. Speck hatte das Temma-Konzept mitentwickelt. Dem Vernehmen nach hatten sich die Märkte regional sehr unterschiedlich entwickelt und die Erwartungen der Rewe-Spitze nicht erfüllt. Temma-Märkte gibt es in Köln, Düsseldorf, Bad Homburg, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Rewe will das Bio-Segment in den eigenen Rewe-Filialen ausbauen und Temma-Bausteine - etwa aus dem Gastro-Bereich - in die Supermarktfilialen integrieren. 600 Bio-Artikel führt das Unternehmen allein unter der Eigenmarke Rewe-Bio, der Umsatz mit der Eigenmarke stieg in den letzten vier Jahren um 70 Prozent. Die Temma-Filialen, die aufgegeben werden, sollen "auf ein anderes Vertriebskonzept innerhalb der Rewe-Gruppe umgestellt" oder aber verkauft werden. Allen Mitarbeitern werde ein Angebot zur Weiterbeschäftigung innerhalb der Gruppe gemacht.



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 3149