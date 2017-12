Halle (ots) - Die SPD müsse für eine GroKo mit klaren Inhalten in die Gespräche mit der Union gehen und dann die Basis nicht erst über die Koalitionsfrage abstimmen lassen, fordert Katja Pähle, SPD-Fraktionsvorsitzende im sachsen-anhaltischen Landtag, in einem Gespräch mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). "Ich möchte, dass die SPD-Mitglieder darüber abstimmen, sowohl über Sondierungsgespräche als auch über einen Koalitionsvertrag", sagte sie dem Blatt. Pähle sieht die SPD in einer besseren Verhandlungsposition. "CDU und CSU haben es mit anderen Partnern nicht hingekriegt. Sie sind darauf angewiesen, mit der SPD gute Gespräche zu führen", so die Politikerin. "Wir wollen jetzt Themen voranbringen, bei denen sich die Union bisher gewehrt hat, zum Beispiel die Bürgerversicherung oder die Ost-West-Angleichung der Renten."



