Liebe Leser,

die Commerzbank hat zuletzt starke Signale ausgesendet. Chartanalysten sind der Meinung, die Aktie sei in einem Aufwärtstrend, der zumindest 10 %, vermutlich aber sogar mehr als 20 % Kursaufschlag mit sich bringen kann. Dabei befindet sich der Wert in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Im Einzelnen: Die Kurse sind seit Anfang September quasi stetig an einer Aufwärtstrendgeraden entlang nach oben geklettert. Dabei wurde ein Zwischenhoch nach dem Nächsten markiert. Ganz besonders ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...