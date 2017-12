Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (pta004/06.12.2017/06:30) - Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG hat Herrn Marc Essig zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er hat seine Tätigkeit am 4. Dezember 2017 aufgenommen.



Der 50-jährige Marc Essig verfügt über einen langjährigen Leistungsausweis im Finanzbereich von Immobilienunternehmen. Von 2004 bis 2016 war er CFO der Regimo Zürich; anschliessend war er für die Swisscanto Fondsleitung tätig. Marc Essig ist Schweizer und verfügt über einen Abschluss als Betriebsökonom (Fachhochschule) sowie über weitere Qualifikationen, namentlich im Bereich der Informatik und Revision.



Herr Joachim Schneebeli, welcher bisher die Funktion des CFO innehatte, konzentriert sich nun neu auf die finanziellen Aspekte des operativen Geschäfts als Chief Operations Officer (COO).



Udo Rössig, CEO der Swiss Estates AG, kommentierte diese Personalie dahingehend, dass man sich eine qualitative Verbesserung der gesamten Geschäftstätigkeit und -prozesse durch diese Verstärkung verspreche, insbesondere auch im Hinblick auf zukünftige Akquisitionen von weiteren Liegenschaften.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiter entwickelt.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Berne eXchange (www.berne-x.com) kotiert.



