In einer am Donnerstag vorab dazu veröffentlichten Medienmitteilung werden zudem die Ziele bestätigt. Als Themen des Anlasses werden der Wandel und die Konsolidierung in der Branche und die Positionierung von dormakaba genannt. Zudem gebe es Informationen zu der bis Ende Juni 2018 laufenden Phase der Integration, der Portfoliomanagement-Strategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...