DEUTSCHE POST - Die Deutsche Post hat schon wieder Ärger mit der Bundesnetzagentur. Wegen des Verdachts auf Dumpingpreise hat die Aufsichtsbehörde Ermittlungen gegen ein von der Post beherrschtes Briefunternehmen eingeleitet. Es geht um die Compador Dienstleistungs GmbH, an der die Post beteiligt ist. "Hintergrund sind auch Vorwürfe, dass Compador mit nicht kostendeckenden Preisen arbeiten könnte", sagte ein Behördensprecher. Konkurrenten vermuten, dass die Post das Unternehmen quersubventioniert, um ihm Kampfpreise zu ermöglichen. Ein Sprecher der Deutschen Post bestritt die Vorwürfe. (FAZ S. 26)

ZALANDO - Von null auf 4,5 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 14.000 Beschäftigte in neun Jahren - der börsennotierte Onlinemodehändler Zalando will auch in den nächsten Jahren weiter stark wachsen. Für eines seiner wichtigsten Projekte hat das Berliner Unternehmen bereits 600 IT-Fachleute abgestellt: In den nächsten zwölf bis 18 Monaten soll jeder Kunde eine Art maßgeschneiderten Webshop bekommen, kündigt Vorstand Rubin Ritter im Interview mit dem Handelsblatt an. "Wir müssen sicherstellen, dass unsere rund 22 Millionen aktiven Kunden nicht den Überblick verlieren angesichts von über 300.000 neuen Artikeln jährlich." (Handelsblatt S. 4ff)

BMW - Die Deutsche Umwelthilfe wirft BMW vor, Dieselabgase nicht ausreichend zu reinigen und unzulässige Abschalteinrichtungen einzusetzen. Konkret geht es um einen BMW 320d aus dem Jahr 2016, der laut Umwelthilfe auf der Straße auch bei alltäglichem Fahrverhalten deutlich mehr gesundheitsschädliche Stickoxide ausstoßen soll als erlaubt. BMW wies die Vorwürfe zurück und verwies auf Tests des TÜV. (SZ S. 19/Handelsblatt S. 16/FAZ S. 26/Welt S. 9)

ERGO - Ergo will mit einer neuen Industrieversicherungstochter international angreifen. Im Fokus stehen größere Mittelständler. Die Wachstumsziele sind ambitioniert. (Börsen-Zeitung S 4)

ADIDAS - Trikots der Fußball-Nationalmannschaft sind bei den Fans gefragt. Früher war das ein lukratives Geschäft für Hersteller und Sportfachhandel. Nun verkauft der Sportartikelhersteller Adidas selbst und am liebsten per Internet. Schwer verärgert nahmen die etwa 3.000 Sportfachgeschäfte hierzulande zur Kenntnis, dass das neue Deutschland-Trikot in der ersten Woche nach seiner Präsentation im November ausschließlich in Adidas-Stores sowie den Online-Shops von Adidas und des DFB zu kaufen war. "Ein Exempel des Monopolmissbrauchs" sei das, empörte sich ein Sporthändler im Fachblatt SAZ sport. (SZ S. 21)

METRO - Die Affäre der Metro AG wegen des Verdachts auf Insiderhandel und Marktmanipulation hat Konsequenzen. Der Einzelhandelskonzern hat einen Kapitalmarktexperten beurlaubt. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf verdächtigt ihn, Insiderinformationen über die bevorstehende Aufspaltung des Konzerns weitergegeben zu haben. (Handelsblatt S. 20)

RAG/KRAFT - Die frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wird Aufsichtsratsmitglied des Steinkohlenkonzerns RAG. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise. Die frühere Ministerpräsidentin folgt in dem RAG-Kontrollgremium auf SPD-Landtagsfraktionschef Norbert Römer, der sein Mandat niedergelegt hat. Krafts Amtszeit im Aufsichtsrat laufe zunächst bis zum Frühjahr 2019, was der Laufzeit des Vertrags von Römer entspricht. Danach wird eine Wiederwahl erwartet. Nach der verlorenen Landtagswahl hatte sich die SPD-Politikerin zunächst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. (WAZ)

GOOGLE - Der US-Technologiekonzern Google strebt an, sich weiter zu internationalisieren. "Wir bauen unsere Präsenz in Europa kontinuierlich aus", sagte der Vorstandsvorsitzende Sundar Pichai in einem Interview. Derzeit beschäftige das Unternehmen in Europa schon 14.000 Mitarbeiter in 40 Städten, und dabei gehe es "nicht nur um Software-Entwickler". (FAZ S. 17 und 22)

AMAZON - Apotheker fürchten Amazon. Eine geplante Großfusion in den USA befeuert auch in Deutschland die Sorge, der Online-Konzern könnte in den Vertrieb mit Arzneimitteln einsteigen. (Welt S. 12)

