FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.032 EUR

6P8 XFRA GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP LS 1 0.028 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.108 EUR

DF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.085 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.150 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.284 EUR