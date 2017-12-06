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DFS FURNITURE PLC
DFS FURNITURE PLC Chart 1 Jahr
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GLOBAL NET LEASE INC18,324+1,24 %
ITT INC44,95-0,73 %
PETS AT HOME GROUP PLC1,884+0,48 %
TAPESTRY INC35,109-0,27 %
UNIFIRST CORPORATION139,57+0,62 %