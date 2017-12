FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

A5E XFRA US02916P1030 AMERICAN RAILCAR DL-,01 0.337 EUR

AINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.270 EUR

RLF XFRA KYG5635P1090 LONGFOR PPTS C.REGS HD-10 0.025 EUR

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.379 EUR

DL1C XFRA GB00B3DGH821 DE LA RUE PLC LS-,4486857 0.094 EUR

DQX XFRA GB00B1CM8S45 HOGG ROBINSON GRP LS-,01 0.009 EUR

IVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002 0.119 EUR

D2T XFRA GB00B126KH97 DEBENHAMS PLC LS-,0001 0.027 EUR

HDK XFRA GB00B012TP20 HALFORDS LTD. LS -,01 0.068 EUR

NXG XFRA GB0032089863 NEXT PLC LS 0,10 0.599 EUR

BW3 XFRA GB0009697037 BABCOCK INTL GRP LS-,60 0.077 EUR

RTZ XFRA GB0004300496 PAN AFRICAN RES LS -,01 0.005 EUR

CAJ XFRA FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO1,53 1.560 EUR

GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.059 EUR

WZD6 XFRA LU0360706096 GOOD GROWTH FONDS B 0.070 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.127 EUR

PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.239 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.073 EUR

GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR

CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.275 EUR

1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.077 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.218 EUR

TXW XFRA BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05 0.022 EUR

SYHN XFRA BMG8540A1678 STYLAND HLDGS(NEW) HD-,01

35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.051 EUR

FUK XFRA BMG3685C1029 FUJIKON INDS HLDGS HD-,10 0.004 EUR

RYE XFRA GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC LS -,01 0.087 EUR

1KG XFRA GB00BZ0D6727 KAINOS GROUP PLC LS-,005 0.023 EUR

XHSB XFRA GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 0.053 EUR

FL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.152 EUR

SRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.139 EUR

UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.232 EUR

I2X2 XFRA GB00BYT1DJ19 INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 0.102 EUR

UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.287 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.303 EUR