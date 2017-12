FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.12.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SKO XFRA US8119041015 SEACOR HOLDINGS DL-,01

GTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50

YOW XFRA JE00B1FBT077 YATRA CAPITAL LTD

LYQC XFRA FR0007085501 LYX.MSCI E.(DR)UC.E.D-EO

GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01

P9F1 XFRA US36117V1052 FUTURE FINTECH GRP

7SU XFRA US86614U1007 SUMMIT MAT.INC.C.A DL-,01

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1