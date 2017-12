SYGNIS AG: SYGNIS AG gibt Markteinführung des TruePrime apoptotic cell free DNA amplification-Kits für den Flüssigbiopsie-Markt bekannt

6. Dezember 2017

SYGNIS AG gibt Markteinführung des TruePrime apoptotic cell free DNA amplification-Kits für den Flüssigbiopsie-Markt bekannt

- Der TruePrime cfDNA-Kit bietet überlegene Selektivität und bevorzugte Vervielfältigung

- Der Flüssigbiopsie-Markt ist ein schnell wachsender Multimilliarden-Markt

- Der TruePrime cfDNA-Kit ist von kleinen bis hin zu mittelgroßen Programmen skalierbar

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 6. Dezember 2017 - SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard), die Gruppe, zu der Expedeon Holdings, Innova Biosciences und C.B.S. Scientific gehören, gab heute die Markteinführung ihres TruePrime apoptotic cell free DNA amplification-Kits unter der Marke Expedeon bekannt. Der Kit ermöglicht eine exakte DNS-Amplifikation zellfreier DNS (cell free DNA, cfDNA), die aus Plasma, Serum, Urin, Cerebrospinalflüssigkeit (CSF) oder vielen anderen Körperflüssigkeiten stammt.

Heikki Lanckriet, CEO und CSO der SYGNIS AG, kommentierte: "Dieser neue TruePrime apoptotic cell free DNA amplification-Kit kommt zum richtigen Zeitpunkt auf den wachsenden Markt für Flüssigbiopsien. Derartige Anwendungen werden sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber für SYGNIS entwickeln. Die Technologie enthält die neuesten Fortschritte für einfach zu handhabende und sensitive DNS-Amplifikationsverfahren. Die Ergänzung dieses Kits zu unserer Produktpalette unterstützt unseren Beitrag zum weltweiten Bemühen genetische Marker für Krebs zu entdecken. Dies ist für eine erfolgreiche Behandlung und Heilung unerlässlich. Darüber hinaus stärken wir unsere IP-Position rund um diese Technologie und Prozesse weiter."

Der TruePrime apoptotic cell free DNA amplification-Kit verwendet eine neuartige Mehrfachverdrängungs-Amplifikationsmethode (multiple displacement amplification method), um die üblichen Einschränkungen bei der Analyse zellfreier DNA aus Körperflüssigkeiten zu überwinden. Durch die exponentielle Amplifikation zellfreier DNA, welche durch Apoptose (Zelltod) entsteht, bieten diese TruePrime-Kits dem Anwender eine ausgezeichnete Sensitivität, fehlerfreie Amplifikation mit hohen Ausbeuten und einen optimierten Workflow mit reduziertem Zeitaufwand.

Diese neue Technology erweitert das unternehmenseigene Produktangebot der Marke TruePrime und stärkt das unternehmenseigene Angebot im Markt für Flüssigbiopsien. Es wird erwartet, dass dieses Marktsegment bis 2022 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 23% wachsen soll. Der Bereich Kits und Verbrauchsmaterialien ist das führende Teilsegment für den globalen Markt von Flüssigbiopsien. Zu den treibenden Schlüsselfaktoren gehört die Nachfrage nach Krebserkennung und -überwachung, welche mit der Prävalenz zunimmt. Die neue Technologie hat das Potenzial, diese Nachfrage durch den Einsatz in der Next Generation Sequencing (NGS)-basierten klinischen Diagnostik zu decken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet CEO/CSO Tel: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com

MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations)

Dr. Claudia Gutjahr-Löser Managing Director Tel: +49 89 210228 0 E-Mail: sygnis@mc-services.eu

Zyme Communications (Trade and UK Media Relations)

Katie Odgaard Tel: +44 (0)7787 502 947

E-Mail: katie.odgaard@zymecommunications.com

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

SYGNIS entwickelt und vermarktet basierend auf proprietären Technologien benutzerfreundliche, verlässliche Produkte mit Mehrwert für die Genomik- und Proteomikforschung und bietet eine breite Palette von Lösungen, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressieren. Durch Anwendungen, die den gesamten molekularbiologischen Workflow abdecken, umfasst das innovative Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen und unterstützt Wissenschaftler im akademischen Bereich bis zur kommerziellen Herstellung. Die Produkte von SYGNIS werden sowohl direkt als auch durch verschiedene Distributionspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, den USA und Singapur, die unter den Marken Expedeon, Innova Biosciences und C.B.S. Scientific handeln. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

### Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###

