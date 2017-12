Expertenmeinung

1.000 Zinserhöhungen voraus?

Seit Beginn der großen Finanzkrise haben die Zentralbanken der Welt die Konjunktur und das Finanzsystem durch beispiellose Maßnahmen gestützt. Für die vergangenen zehn Jahre zählt David Tan von J.P. Morgan Asset Management nicht weniger als 1.100 Zinsschritte. Davon waren 700 Zinssenkungen.

Während der Zins-Abwärtstrend in den Schwellenländern noch anhält, ist in den etablierten Industrieländern die Wende eingeleitet. Angesichts des global stärkeren Wirtschaftswachstums neigen sich Zeiten der superniedrigen Leitzinsen ihrem Ende zu. Wenn 700 Zinssenkungen zum niedrigen Niveau geführt haben, so Tan, dann sei es nicht übertrieben, für die nächste Dekade weltweit vielleicht 1.000 Zinserhöhungen zu erwarten.

