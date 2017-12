Liebe Leser,

die in diesem Jahr so stark gelaufene Infineon-Aktie ist nun in eine Gegenbewegung übergegangen. Die Aktie fiel vom Jahreshoch bei 25,50 Euro binnen weniger Tage auf rund 22 Euro zurück. Auf dem Weg nach unten durchschlug die Aktie auch die 38-Tagelinie und machte damit den Weg in Richtung der 100-Tagelinie frei.

Einschätzungen zum Chartbild der Infineon-Aktie: Die 100-Tagelinie könnte angefahren werden!

Auf Wochenbasis besteht weiterhin die Möglichkeit einer ... (Johannes Weber)

