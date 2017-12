AURELIUS Tochter Office Depot Europe auf solidem Weg zu nachhaltiger Profitabilität und Wachstum

* Umfangreiches Turnaround-Programm bis Mitte 2019 * Stärkere Fokussierung auf E-Commerce und Kundenzufriedenheit * Erste positive Ergebnisse der Neuausrichtung

München/Venlo, Dezember 2017 - Office Depot Europe, ein Konzernunternehmen der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), ist auf gutem Weg hin zu nachhaltiger Profitabilität und solidem Wachstum. AURELIUS hatte Office Depot Europe zum 1. Januar 2017 von der amerikanischen Office Depot Inc. übernommen und seither einem umfangreichen, von allen Stake- und Shareholdern getragenen Neuausrichtungsprozess unterzogen. Die bisher realisierten Ergebniseffekte sowie das Feedback von Kunden bestätigen den eingeschlagenen Weg zu einer kundenfokussierten, agilen Serviceorganisation als umfassender Lösungsdienstleister für moderne Arbeitsplätze und Bürostandorte.

Mehrere Schlüsselprojekte Das von Office Depot Europe erarbeitete zweieinhalbjährige Turnaround-Programm wird seit dem ersten Tag konsequent umgesetzt und von mehreren Schlüsselprojekten flankiert. Dazu zählen die Fokussierung auf das E-Commerce-Angebot, der Ausbau der Kundenbasis in relevanten Kernmärkten, die Überarbeitung des Produktangebots sowie Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Kostenfokussierte Maßnahmen Um Office Depot nachhaltig wettbewerbsfähig zu machen, müssen vor allem die Kosten gesenkt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung der Kernprozesse mit entsprechenden zukunftsorientierten Mitarbeiterkompetenzen und -kapazitäten und der Standortarrondierung in den Kernregionen. Weitere Kernerfolgstreiber sind die Optimierung der Produktpalette und die stärkere Integration der On- und Offline-Geschäftsprozesse. Die Neuausrichtung der Lieferantenbasis im Trade- und Non Trade-Segment sowie die Etablierung eines hochmodernen Lagerhaltungssystems mit variablen Transport- und Lieferoptionen sorgte für eine signifikante Kostenreduzierung und eine deutliche Verringerung der Lagerbestände.

Kundenfokussierte Maßnahmen Ein weiteres Hauptaugenmerk der Transformation liegt auf Kernprojekten zur nachhaltigen Stärkung der Umsatzbasis und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. Neben einer kundengruppenspezifischen Neuausrichtung des Vertriebs sowie des Produkt- und Serviceangebots ("One Commercial World") steht die Verbesserung des effizienten und effektiven Austauschs mit den Kunden ("Customer Experience") über die verschiedenen Kommunikationskanäle (Web, Voice, Print und Key Account) im Vordergrund der Optimierungsmaßnahmen. Hierzu werden derzeit alle Kundenschnittstellen überarbeitet, um zukünftig eine intuitive, schnelle und serviceorientierte Abwicklung aller Bestell-, Liefer- und Abrechnungsprozesse zu gewährleisten. Die Umsetzung erster Pilotprojekte verläuft vielversprechend und spiegelt sich in ansteigenden Kundenanfragen und Auftragseingängen wider.

Mit diesen Transformationsprojekten hat das Management von Office Depot Europe in 2017 den Grundstein für eine weitere positive Entwicklung gelegt, welche die Umsetzung aller geplanten Investitions- und Wachstumsmaßnahmen bis 2019 unterstützt. Auf dieser Basis wird sich Office Depot Europe weiter als kosteneffizienter, kundenorientierter Servicedienstleister "rund ums Büro" positionieren - mit regionalem Schwerpunkt in Europa, aber mit "Global Reach" über internationale Partnerschaften auf Lieferantenseite als auch für seine international agierenden Kunden.

