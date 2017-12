BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post beschafft sich frisches Geld in Milliardenhöhe - und bereitet dabei eine mögliche Kapitalerhöhung vor. Dazu gibt der Dax -Konzern eine klassische Anleihe über 500 Millionen Euro und eine Wandelanleihe über 1 Milliarde Euro aus, wie er am Mittwoch in Bonn mitteilte. Die Wandelanleihe soll über siebeneinhalb Jahre laufen. Den Anlegern - ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA - soll sie gerade einmal 0,05 Prozent Zinsen pro Jahr bringen. Zudem sollen sie je eingezahlte 100,377 Euro bis 103 Euro nur 100 Euro zurückbekommen. Allerdings können sie die Papiere in neue Aktien des Konzerns eintauschen.

Dabei soll die Wandlungsprämie bei 40 bis 45 Prozent des gewichteten Durchschnittskurses während des Bookbuilding-Verfahrens liegen. Die genauen Konditionen will die Post noch im Laufe des Tages festsetzen. Finanzvorstand Melanie Kreis erklärte den Schritt mit den guten Erfahrungen bei vorherigen Anleiheemissionen. "Die aktuell weiterhin sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt wollen wir mit der heute angekündigten Transaktion erneut nutzen."/stw/stk

ISIN DE0005552004

AXC0049 2017-12-06/08:38