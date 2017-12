Melbourne, Florida (ots/PRNewswire) -



Garmin International Inc. (NASDAQ: GRMN) und Fit Pay, Inc., eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der NXT-ID, Inc. (NASDAQ:

NXTD), haben heute bekanntgegeben, dass die kontaktlose Bezahlmethode

Garmin Pay[TM] ab sofort für berechtigte Visa-Kredit-, Debit- und

Prepaid-Konten bei vielen der größten teilnehmenden Banken des

Netzwerks verfügbar ist. Das neue Feature für Garmins neueste

Smartwatch vívoactive® 3 bietet eine äußerst sichere kontaktlose

Bezahlmethode an Kassen, die mit NFC-POS-Technologie ausgestattet

sind (NFC=Nahfeldkommunikation). Damit können Kunden an Millionen von

Einzelhandelsstandorten und kontaktlos betriebenen Geldautomaten über

Tap and Pay bezahlen.



"Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Garmin Pay auf

Visa-Karteninhaber zu erweitern", sagte Dan Bartel, Vice President

für den weltweiten Vertrieb bei Garmin. "Die Möglichkeit, Einkäufe

direkt mit einer Bewegung des Handgelenks zu tätigen, ohne Telefon

oder Geldbörse, ist eine unglaublich wertvolle Funktion für unsere

Kunden mit aktivem Lebensstil."



Die vívoactive 3 mit der kontaktlosen Bezahlmethode Garmin Pay ist

ein frühes Produkt, um das Programm "Visa Ready for Tokenization"

über den TSP*-Programmpartner FitPay zu nutzen. Das Programm "Visa

Ready for Tokenization" ermöglicht Partnern den Zugriff auf das

umfassende Netzwerk an Tools und Services von Visa, um den Prozess

für die Einbettung sicherer Zahlungen in Geräte zu beschleunigen und

zu vereinfachen.



Garmin Pay ist jetzt für Visa-Kontoinhaber von zahlreichen

teilnehmenden Banken, einschließlich der Bank of America, Capital One

und der U.S. Bank in den USA, sowie BonusCard, Cornérbank, ANZ und

NAB (National Australia Bank) international erhältlich.



"Gerade rechtzeitig für die Feiertage haben Visa-Kontoinhaber

jetzt eine einfachere Möglichkeit, unterwegs mit der Garmin

vívoactive 3 zu bezahlen. Fitness-Tracker stehen jedes Jahr auf dem

Weihnachtswunschzettel und in diesem Jahr haben Visa-Kontoinhaber

einen Grund mehr sich für die Smartwatch zu entscheiden", sagte Jason

Blackhurst, Senior Vice President, Innovation und strategische

Partnerschaften bei Visa. "Wir freuen uns darauf, weitere

teilnehmende Banken aufzunehmen, damit zusätzliche Visa-Kontoinhaber

die Vorteile von Zahlungen auf der Garmin vívoactive 3 erleben

können."



"Verbraucher möchten für Dinge schneller, einfacher und bequemer

bezahlen", sagte Michael Orlando, President von FitPay, Inc. und COO

von NXT-ID. "Visa und seine ausstellenden Banken helfen durch ihre

Unterstützung von Garmin Pay dabei, Kunden Zugang zu den neuesten

Bezahltechnologien zu ermöglichen und die Art und Weise, wie sie

zahlen, nahtlos in ihre Lebensweise zu integrieren."



Die FitPay-Zahlungsplattform liefert die kontaktlose

Bezahlfunktion für die vívoactive 3 sowie die komplette

E-Wallet-Funktionalität für die Garmin Connect App. Der Kunde muss an

einem NFC-POS-Terminal oder am Gelautomoat nur tippen, um mit seinem

hinterlegten Kredit- Debit- oder Prepaid-Kartenkonto zu bezahlen.



FitPays proprietäre Technologieplattform verwendet Tokenisierung,

eine sichere Bezahltechnologie, bei der die Kontodaten des

Karteninhabers durch einen unverwechselbaren digitalen Code ("Token")

ersetzt werden. Dies ermöglicht eine äußerst sichere kontaktlose

Bezahlung und Authentifizierung. FitPay nutzt die geräteeigene

Embedded Secure Element-(eSE-)-Chiptechnologie, um eine Bezahllösung

anzubieten, die äußerst leistungs- und speichereffizient ist. Dies

bedeutet, dass Geräte bei der Zahlungsabwicklung nicht mit einem

Hostgerät oder dem Internet verbunden sein müssen. Die Bezahlung

erfolgt für Kunden bequem und vollkommen reibungslos.



Garmin Pay wurde ursprünglich im November 2017 für

Mastercard-Kontoinhaber von zahlreichen ausstellenden Banken und

Kreditgenossenschaften eingeführt. Eine vollständige Liste mit den

kartenherausgebenden Banken, Zahlungsnetzwerken und Ländern, die

Garmin Pay unterstützen, finden Sie unter garmin.com/garminpay/banks.

Weitere Garmin Pay unterstützende Netzwerke und Kartenbieter sollen

in Kürze folgen.



*Token Service Provider



Informationen zu Garmin International Inc.



Das stetig wachsende Garmin Fitness-Segment bringt Technologien

hervor, die einen gesunden und aktiven Lebensstil fördern. Egal, ob

man Läufer, Radfahrer, Schwimmer oder Multisportler ist oder einfach

nur fit und aktiv im Alltag bleiben will -- Garmin hat das passende

Produkt, das dabei helfen kann, die Gesundheits- und Fitnessziele zu

erreichen. Garmin leistet seit Jahrzehnten Pionierarbeit bei

neuartigen Geräten und Anwendungen im Bereich GPS-Navigation und

Wireless-Technologie, die für aktive Menschen gemacht sind. Garmin

entwickelt in erster Linie Produkte für die folgenden fünf Märkte:

Automotive, Luftfahrt, Fitness, Seefahrt und Freizeitaktivitäten in

der Natur. Weitere Informationen finden Sie in Garmins virtuellem

Presseraum unter garmin.com/newsroom

(http://www.garmin.com/newsroom). Die Abteilung für Medienarbeit

erreichen Sie unter 913-397-8200. Folgen Sie uns auf

facebook.com/garmin (http://www.facebook.com/garmin),

twitter.com/garmin (http://www.twitter.com/garmin), oder

youtube.com/garmin (http://www.youtube.com/garmin).



Garmin International, Inc. ist ein Tochterunternehmen der Garmin

Ltd. (Nasdaq: GRMN). Garmin Ltd. ist in der Schweiz eingetragen und

seine hauptsächlichen Tochtergesellschaften befinden sich in den USA,

Taiwan und Großbritannien. Garmin und vívoactive sind eingetragene

Marken. Garmin Pay ist eine Marke der Garmin Ltd. oder ihrer

Tochtergesellschaften. Alle weiteren Marken, Produkt- und Firmennamen

sowie Dienstleistungsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte bleiben vorbehalten.



Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen für Garmin:



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen

bezüglich Garmin Ltd. und seiner Geschäftstätigkeit. Diese Aussagen

beruhen auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung. Die in

diese Pressemitteilung beschriebenen zukünftigen Ereignisse und

Umstände treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen

Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren

und Unwägbarkeiten, denen Garmin ausgesetzt ist, deutlich abweichen.

Dazu gehören unter anderem die Risikofaktoren, die in dem

Jahresbericht für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene

Geschäftsjahr auf Formular 10-K dargelegt sind, den Garmin bei der

US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) eingereicht

hat (Aktenzeichen 0-31983). Das Formular 10-K ist verfügbar unter

http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html.

Zukunftsgerichtete Aussagen können niemals garantiert werden.

Zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nur die Sicht zum

entsprechenden Zeitpunkt wider. Garmin übernimmt keine Verpflichtung,

irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen.



Informationen zu NXT- ID, Inc. und FitPay, Inc.



NXT-ID, Inc. (http://www.nxt-id.com) (NASDAQ: NXTD) bietet ein

umfassendes Spektrum an Technologieprodukten und Dienstleistungen,

die Internet der Dinge-(IoT-)Applikationen möglich machen. NXT-ID

verfügt über langjährige Erfahrung auf den folgenden Gebieten:

Zugangskontrolle, biometrische und auf Verhaltensmustern basierende

Identitätsprüfung, Sicherheit und Privatsphäre, Verschlüsselung und

Datenschutz, Zahlungsabwicklung sowie Miniaturisierung und

Sensortechnik. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet wegweisende

Lösungen für den Zahlungsverkehr und IoT-Anwendungen. Das Unternehmen

hat branchenführende Technologieprodukte und Lösungen hervorgebracht,

darunter MobileBio®, eine Suite von biometrischen Lösungen, die

mobile Plattformen von Verbrauchern absichert, Wocket,

(https://wocketwallet.com) ein Smart Wallet der nächsten Generation,

und Flye (https://www.flye.com), eine digitale Kreditkarte, die in

Zusammenarbeit mit WorldVentures entwickelt wurde.



NXT-ID besitzt drei Tochtergesellschaften im Bereich

Mobiltechnologie und IoT: LogicMark, LLC (https://www.logicmark.com),

ein Hersteller und Anbieter von nicht überwachten und überwachten

persönlichen Notfallhilfesystemen (Personal Emergency Response

Systems, PERS), die über Händler und Vertriebspartner sowie über das

Kriegsveteranenministerium der Vereinigten Staaten (United States

Department of Veterans Affairs) verkauft werden; Fit Pay, Inc.,

(http://www.fit-pay.com) eine proprietäre Technologieplattform, die

Gerätehersteller mit Komplettlösungen ausstattet, unter anderem für

kontaktloses Bezahlen, Zugangsdaten-Management, Authentifizierung und

andere sichere Dienste innerhalb des IoT-Ökosystems; und 3D-ID LLC,

spezialisiert auf biometrische Identifizierung und Authentifizierung.

Weitere Informationen zu NXT-ID finden Sie unter

http://www.nxt-id.com. FitPay und die FitPay-Zahlungsplattform sind

alleiniges Eigentum von FitPay, Inc. Firmeninformationen zu NXT-ID

Inc. erhalten Sie unter: info@nxt-id.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen für NXT-ID: Diese Pressemitteilung

enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities

Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der

Pressemitteilung wieder und unterliegen bestimmten Risiken und

Unwägbarkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen

hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung der Geschäftsstrategie des

Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können

aufgrund diverser Faktoren deutlich von den Ergebnissen abweichen,

die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Solche

Risiken und Unwägbarkeiten betreffen unter anderem unser Vermögen,

den eigentumsrechtlichen Status unserer Technologie über den

Patentierungsprozess zu etablieren und zu bewahren, sowie unser

Vermögen, erforderliche Lizenzen für andere Patente und

Patentanmeldungen zu erhalten, um Produkte zu entwickeln; die

Verfügbarkeit von Finanzierung; das Vermögen des Unternehmens, seinen

langfristigen Geschäftsplan für diverse Anwendungen seiner

Technologie umzusetzen; das Vermögen des Unternehmens, Verträge mit

notwendigen Marketing- und/oder Vertriebspartnern einzugehen; der

Einfluss der Konkurrenz, Erhalt und Aufrechterhaltung von

erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die für die Anwendungen

der Technologie des Unternehmens gelten; und die Beherrschung des

Wachstums sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die von Zeit zu

Zeit in den Unternehmensberichten ausgeführt werden, die bei der

US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) eingereicht

werden.



