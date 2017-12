Sehr geehrte Freunde und Aktionäre, die kürzlich bekanntgegebene Kapitalerhöhung von max. 5m AUS$ wurde erfolgreich platziert. Wir freuen uns sehr, dass wir gestern nach nur zwei Stunden das Buch wegen der hohen Nachfrage wieder schließen konnten und sind auch ein wenig stolz, die ganze Transaktion innerhalb weniger Stunden aus London, Salzburg und Perth heraus abgewickelt zu haben. Aufgrund der sehr geringen Verwässerung zeigt sich der Aktienkurs sowohl in Australien als auch in Europa weitgehend unbeeindruckt von der Kapitalmaßnahme - dies interpretieren wir natürlich ein stückweit auch als Vertrauensbeweis von Ihnen und den anderen Investoren in das Projekt und unsere Arbeit. Mit dem Abschluss der PFS in einigen Wochen, dem nun...

