Medienmitteilung

Basel, 6. Dezember 2017

Bank Cler wird Sponsorin der Swiss Music Awards (SMA) und des Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchesters (SJSO)

Gesellschaftliches und soziales Engagement sind seit 90 Jahren wichtiger Bestandteil der Strategie der Bank Cler: Partnerschaften mit der Krebsliga Schweiz, mit Pink Ribbon Charity Walk oder dem Schweizer Vätertag sind nur einige Beispiele. Neu engagiert sich die Bank Cler auch im musikalischen Bereich. Musik verbindet Generationen und Sprachregionen und ist für viele Menschen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Mit dem Sponsoring der Swiss Music Awards und des Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchesters engagiert sich die Bank Cler nun auch kulturell und trägt dazu bei, Talente zu fördern.

CEO Sandra Lienhart sieht in den Sponsorings ein ideales Engagement für die Bank Cler: «Mit dem Sponsoring der SMA und des SJSO unterstützen wir Talente, ihre Träume zu verwirklichen. Wir sehen die Talentförderung als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung und freuen uns deshalb ganz besonders, in den kommenden Jahren mit zwei hochkarätigen Partnern aus dem Musikbereich zusammenzuarbeiten.»

Swiss Music Awards fördern junge Talente

Die jährlich stattfindenden Swiss Music Awards begeistern seit 2008 Musikinteressierte in der Schweiz. Sie gelten als «grösste Musik-Preisverleihung der Schweiz» und nehmen im Kultur- und Entertainment-Bereich einen hohen Stellenwert ein. Zugleich sind die SMA die grösste Talentplattform im Bereich Rock/Pop in der Schweiz.

Mit dem Sponsoring-Engagement zeigt die Bank Cler ihre schweizweite Verbundenheit und leistet einen Beitrag zum kulturellen Leben. Passend zur Strategie der Bank, in welcher Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement verankert sind, sind die Swiss Music Awards auch eine Plattform zur Förderung von jungen Talenten. Die Show wird live im Fernsehen übertragen und ermöglicht der Bank, ihre Bekanntheit weiter zu steigern.

Oliver Rosa, Executive Producer SMA, freut sich sehr, die Bank Cler als neue Hauptpartnerin willkommen zu heissen: «Das Engagement von Bank Cler für neue Talente passt hervorragend zu unseren Werten. Denn die SMA zeichnen nicht nur die erfolgreichsten Musiker des Landes aus, sie bieten auch neuen Talenten eine attraktive Bühne, um sich einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen».

Die nächsten SMA finden am 9. Februar 2018 im Hallenstadion in Zürich statt. Neben weiteren Showacts werden Die Toten Hosen einen Song vor Ort vorstellen.

Gleiches Ziel: Das SJSO und die Bank Cler wollen begeistern

Das Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester besteht aus über 120 Musikerinnen und Musikern aus allen vier Landesteilen der Schweiz. Aufgrund der Mehrsprachigkeit werden Brücken zwischen den einzelnen Kulturkreisen geschlagen. Wie bei der Bank Cler, die in allen Sprachregionen der Schweiz tätig ist. Das ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit: Die Bank Cler und das SJSO wollen begeistern. Die Bank mit ihrem Angebot und den Serviceleistungen, das SJSO mit seiner Musik. Eine junge, frische Bank unterstützt junge, talentierte Künstler. Eine ideale Kombination, die ab April 2018 mit Start der Frühjahrstournee des SJSO in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Dieser Meinung ist auch Peter Faes, Präsident des Stiftungsrates des SJSO: «Die Bank Cler ist ein absoluter Wunschpartnerin. Mit ihrem rätoromanischen Namen zeigt sie genau das, worum es auch beim Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester geht: Förderung des interkulturellen Austauschs. Wir kümmern uns als einziges Orchester der Schweiz darum, dass die besten Talente aus allen Landesteilen gemeinsam musizieren und lernen können.»

Links:

(Swiss Music Awards: https://www.swissmusicawards.ch/de/)

(Schweizer Jugend Sinfonie Orchester: http://www.sjso.ch/)

Natalie Waltmann

Leiterin Kommunikation

Bank Cler AG, CEO Office

Telefon: 061 286 26 03

E-Mail: (natalie.waltmann@cler.ch: mailto:natalie.waltmann@cler.ch)