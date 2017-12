München - Allianz-Aktie mit hoher Dividendenrendite - Aktienanalyse Wie das Handelsblatt berichtet, will der Münchner Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) den deutsch-französischen Kreditversicherer Euler Hermes für EUR 122 pro Aktie übernehmen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

