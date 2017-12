Lauda-Königshofen - Vonovia-Aktie dürfte einen weiteren Rallyabschnitt beginnen - Chartanalyse Papiere von Immobilienunternehmen sind derzeit so stark nachgefragt, wie selten zuvor. Allen voran die Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...