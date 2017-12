Pressemitteilung der Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB:

Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB kündigen Anfechtungsklage an

Am 01.12.2017 fand die zweite Anleihegläubigerversammlung der Smart Solutions Holding GmbH statt (vormals Sympatex Holding GmbH). Die Anleihegläubiger sollten über ein sehr einschneidendes Restrukturierungskonzept für die Anleihe befinden (ISIN DE000A1X3MS7, WKN A1X3MS). Die Anleihegläubiger erhalten nach diesem Konzept nur eine einmalige Abfindung in Höhe von 10%; im Gegenzug sollen sie auf alle Tilgungs- und Zinsansprüche verzichten, vor allem aber auch auf ihre Sicherungsrechte an der gut im Markt eingeführten Marke "Sympatex" und auf die Rechte aus dem Garantievertrag mit der Sympatex Technologies GmbH.

Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB haben diese angestrebten Beschlüsse von Anfang an kritisiert und Gegenanträge gestellt (veröffentlicht unter www.smartsolutionsholding.com). Die Gegenanträge stützen sich zum einen auf einen formalen Mangel der angestrebten Beschlüsse: Im Widerspruch zu § 22 Schuldverschreibungsgesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...