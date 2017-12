"Unverhofft kommt oft", dass dieser Spruch an der Börse Stammgast ist, erfahren derzeit die Akteure am US-Aktienmarkt, die eigentlich damit gerechnet hatten, dass das Plazet des US-Senats zur Steuerreform noch weitere, womöglich immense Kurssteigerungen nach sich ziehen würde. Die bleiben bislang aus. Aber ein deutlich nachgebender Goldpreis würde dem bullischen Lager am Aktienmarkt eine momentan vielleicht dringend erforderliche psychologische Stütze bieten.

