Nach der Air-Berlin-Pleite will Easyjet der Lufthansa neue Konkurrenz auf innerdeutschen Strecken machen. Von Berlin-Tegel plant der britische Billigflieger wöchentlich 250 Flüge in vier deutsche Städte.

Nach dem Air-Berlin-Deal will der britische Billigflieger Easyjet erstmals auf innerdeutschen Strecken fliegen und damit der Lufthansa Konkurrenz machen. Ab dem 5. Januar soll es Verbindungen von Berlin nach Düsseldorf, Frankfurt, München und Stuttgart geben, kündigte Easyjet am Mittwoch an. Zudem werde man 15 internationale Strecken anbieten ...

