Die Baader Bank hat K+S nach dem jüngsten Kursrückgang von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für 2017 und 2018 seien mittlerweile deutlich reduziert worden, begründete Analyst Markus Mayer sein besseres Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei das Risiko enttäuschter Marktreaktionen nur noch begrenzt vorhanden. Der Düngemittelkonzern sei zwar noch nicht über den Berg, habe aber erste Schritte in die richtige Richtung unternommen./edh/zb Datum der Analyse: 05.12.2017

ISIN: DE000KSAG888