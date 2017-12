...und zwar mit einer Rekorddividende. Für das Jahr 2017 werden schon jetzt 5 € vorgeschlagen. Das macht eine Dividendenrendite von knapp 10 %. Reicht das für mehr? Firmenchef Dirk Markus versteht das Geschäft der Restrukturierung mit anschließendem Exit wie aus dem Effeff. Bei dem größten Projekt der Firmengeschichte OFFICE DEPOT (2 Mrd. € Umsatz) soll es jedoch Schwierigkeiten geben. In Frankreich bekommt man angeblich kein Bein an die Erde und Insider wollen wissen, dass das Frankreich-Geschäft mit 500 Mio. € Umsatz in die Insolvenz geschickt werden soll. Insolvenzen in Frankreich sind hinsichtlich der Folgekosten jedoch kein Zuckerschlecken. Für neue Investments reicht uns die Super-Dividende nicht.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info