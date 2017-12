Die Aktie des Softwareunternehmens Square war in diesem Jahr einer der ganz großen Gewinner an der Wall Street. Alleine seit Jahresbeginn konnte sich die Aktie fast vervierfachen. Der Anstieg wurde jedoch in den letzten Wochen derart parabolisch, dass eine Korrektur schon fast unausweichlich wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...