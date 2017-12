Aareal Bank und Bank of Montreal kooperieren bei großem kanadischen Hotelportfolio

Wiesbaden, 06. Dezember 2017 - Die Bank of Montreal kofinanziert eine von der Aareal Bank AG arrangierte und bereitgestellte Kreditfazilität für ein kanadisches Hotelportfolio. Am 7. Juli 2017 hatte die Aareal Bank die Bereitstellung der Kreditfazilität in Höhe von 716 Mio. CAD sowie die Absicht, einen Teil des Darlehens an einen oder mehrere strategische Partner zu syndizieren, bekanntgegeben. Das Portfolio umfasste 22 Hotels in erstklassigen Lagen, die insgesamt über 6.119 Hotelzimmer in ganz Kanada verfügen. Unter den Standorten sind bedeutende Großstädte wie Vancouver, Toronto, Montreal, Edmonton, Calgary und Quebec City.

"Die neue Partnerschaft mit der Bank of Montreal ist ein motivierendes Beispiel für eine erfolgreiche kontinentübergreifende Kooperation mit einem der Hauptakteure auf dem kanadischen Markt", sagte Christof Winkelmann, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank AG.

Die Aareal Bank trat bei der Finanzierung mit einer Laufzeit von fünf Jahren als Arranger, Lender, Agent und Administrator auf.

Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.

