Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ING auf "Buy" belassen. Nach der unerwartet guten operativen Entwicklung der europäischen Banken im dritten Quartal habe er seine Gewinnprognosen für 2018 und 2019 leicht reduziert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dessen ungeachtet dürften die Geldhäuser in diesem Zeitraum bedeutende Steigerungen ihrer Eigenkapitalrenditen ausweisen. Er bevorzugt Aktien von Instituten der Eurozone und meidet Papiere britischer Banken./edh/zb Datum der Analyse: 05.12.2017

