Turbulente Zeiten beim Möbelriesen Steinhoff (WKN: A14XB9): Nach Gerüchten um Bilanzfälschung und dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden stürzt die Aktie ins Bodenlose. Spekulanten wittern darin eine Chance.

Um mehr als -60% ging es für die Steinhoff-Aktie in dieser Woche in die Tiefe. Die größten Kursverluste verzeichente das Papier am heutigen Tage, nachdem bekannt wurde, dass Konzernchef Markus Jooste seinen Posten im Zuge von Bilanzfälschungsvorwürfen geräumt hat. Die Veröffentlichung des eigentlich für heute angekündigten, neuesten Zahlenwerks wurde auf einen späteren Termin verschoben.

Was ist dran an den Vorwürfen?

Die Gerüchte um Steinhoff sind nicht neu und begleiten Steinhoff schon das ganze Jahr. Der hinter Ikea zweitgrößte Möbelhersteller Europas mit operativem Haupsitz in Südafrika habe unter anderem überhöhte Umsätze im jeweils dreistelligen Millionenbereich verbucht, hieß es seinerzeit bereits in einem Verdacht ...

