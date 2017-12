Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Orange auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die anhaltenden Regulierungsbemühungen seien ein Kernrisiko für die europäische Telekomindustrie, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In diesem Umfeld bevorzuge er Aktien von Unternehmen, deren Investitionspläne in puncto Ausbau schneller Internetleitungen transparenter seien - wie beim französischen Telekomkonzern Orange./edh/das Datum der Analyse: 05.12.2017

AFA0027 2017-12-06/10:23

ISIN: FR0000133308