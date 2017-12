Es wäre tatsächlich nicht auszuschließen, dass die Evotec-Aktie (ISIN:DE0005664809), die Anfang Oktober noch bei 22,50 Euro ein Jahreshoch markierte und einen immensen Anstieg in den Monaten zuvor vorweisen konnte, bis auf acht Euro zurückfällt. Sicher, was die fundamentale Lage des Unternehmens angeht, wäre das nahezu absurd, denn es läuft bislang hervorragend, die Perspektiven sind tadellos. Aber Evotec ist, wie z.B. Nordex zuvor, in den Fängen der Bären, der Leerverkäufer. Und es scheint, dass die in keiner Weise locker lassen wollen, denn:

Erst gestern gab die Deutsche Bank für Evotec ein Kursziel von 17 Euro aus (immerhin) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...