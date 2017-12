NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Ankündigungen des Medienkonzerns dürften die strukturellen und nicht gerechtfertigten Bedenken einiger Investoren mildern, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf geplante Kostensenkungen und mittelfristige Ziele, die für ein in der Medienbranche außerordentliches Wachstum sprächen - bei einer günstigen Aktienbewertung. Er bezeichnet die Aktie als "Key Pick" im Sektor./tih/la

Datum der Analyse: 06.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000PSM7770

AXC0083 2017-12-06/10:35