Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) zahlt am 8. März 2018 eine Quartalsdividende von 0,3125 US-Dollar an ihre Aktionäre aus (Record date: 15. Februar 2018), wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 1,25 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 75,60 US-Dollar (Stand: 5. Dezember 2017) einer ...

