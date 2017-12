Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Aktie des Chemie- und Pharmaherstellers zähle zu jenen Papiere, von denen sie für 2018 ganz besonders überzeugt seien, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie über Aktienstrategie in Europa. Strukturell bedingter Druck auf das Geschäft mit Display-Materialien werde wettgemacht durch Megatrends im Halbleiterbereich, wo das Darmstädter Unternehmen über sein Geschäft mit IC-Materialien (Integrierte Schaltungen) gut aufgestellt sei./ck/das Datum der Analyse: 06.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0033 2017-12-06/10:44

ISIN: DE0006599905