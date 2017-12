Borussia Dortmund: Den Super-GAU vermeiden

Für Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) geht es heute Abend um die Rettung der Europacup-Saison. Dabei könnte die Aufgabe mit einem Gastspiel im Estadio Santiago Bernabéu gegen Real Madrid kaum schwieriger sein. Die gute Nachricht für Anleger ist jedoch, dass der einzige an der Börse gelistete Fußballverein Deutschlands abseits des Platzes eine gute Figur macht.

Auf dem Platz lief es zuletzt wahrlich schlecht. In der Bundesliga ging es nach einem tollen Saisonstart in wenigen Wochen von der Spitze auf Platz 6 nach unten. Die Deutsche Meisterschaft kann man schon fast abhaken. Der große Konkurrent FC Bayern München ist bereits enteilt. Aufgrund des anstehenden Achtelfinal-Spiels in München droht auch das aus im diesjährigen DFB-Pokal.

