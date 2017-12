ROK Stars verkündet die Zusammenarbeit mit Mikeska Distributing als neuem Vertriebspartner für ABK-Bier in Texas

DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Vereinbarung ROK Stars verkündet die Zusammenarbeit mit Mikeska Distributing als neuem Vertriebspartner für ABK-Bier in Texas 06.12.2017 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ROK Stars verkündet die Zusammenarbeit mit Mikeska Distributing als neuem Vertriebspartner für ABK-Bier in Texas

ABK-Bier jetzt in 16 Bundesstaaten erhältlich

ROK Stars PLC, das gemeinsam von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, hat mitgeteilt, dass sein Unternehmensbereich ROK Drinks die Präsenz des bayrischen ABK-Biers in den USA durch eine Vereinbarung mit Mikeska Distributing ab sofort auf Texas ausgedehnt hat.

Bei Mikeska handelt es sich um ein Vertriebsunternehmen im Familienbesitz, das die ins Sortiment aufgenommenen Marken sorgfältig betreut, was es ihm erlaubt, einer kleinen Zahl von herausragenden Brauereien, die die Biere von höchster Qualität in der Branche produzieren, die Treue zu halten.

Mit dem Ausbau des Vertriebsnetzes von ABK in den Vereinigten Staaten wurden neue Biersorten und -verpackungen zum ABK-Portfolio hinzugefügt, einschließlich Fassbier in recyclebaren Fässern und Flaschen in Viererpacks. Diese neuen Angebote kommen zu den traditionellen ABK-Biersorten Hell, Edel & Rose in Flaschen (Vierer- und Sechserpacks) hinzu.

Die in der 700 Jahre alten ABK-Brauerei in Kaufbeuren gebrauten ABK-Biere gehören zu den meistprämierten Bieren und wurden mehrfach mit Goldmedaillen (u.a. beim World Beer Cup und dem European Beer Star) ausgezeichnet.

"Wir sind außerordentlich erfreut über die Zusammenarbeit mit Mikeska Distributing, da Texas ein Schlüsselmarkt für das anhaltende Wachstum der ABK-Marke in den Vereinigten Staaten ist", erklärte Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars. "Unser Bier ist jetzt in 16 Bundesstaaten erhältlich, und wir werden den Vertrieb unseres gesamten Getränkeportfolios in den nächsten Monaten weiter ausbauen."

Weitere Informationen finden Sie unter www.rokdrinks.com und www.mikeskadist.com

06.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

635777 06.12.2017

ISIN GB00B3QXB771

AXC0092 2017-12-06/11:00