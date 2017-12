Die Kursentwicklung am Ölmarkt verbleibt in einem volatilen Seitwärtstrend. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbuchen am Mittwoch einen leichten Anstieg um 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter ohne dass sich eine richtungsweisende Bewegung abzeichnet. Ein erneuter Versuch steigende Kurse am Ölmarkt zu etablieren wurde gestern am späten Abend ausgebremst. Die API-Lagerbestandsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...