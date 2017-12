Liebe Leser,

man muss die Aktie der ADVA Optical Network traden, will man mit ihr Gewinne erzielen. Das ist die Botschaft, die der Chart seit nunmehr zwei Jahren mit einer an Klarheit nicht zu überbietenden Deutlichkeit sendet. Der "Buy-and-Hold-Ansatz' funktioniert nur, wenn es dem Anleger gelingt, nahe dem absoluten oder dem relativen Tief einzusteigen. In diesen Fällen kann man die Aktie etwas länger halten und von ihren Anstiegen profitieren.

Das führt zwangsläufig zu der Frage, ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...