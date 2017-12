Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Nestle anlässlich der Übernahme von Atrium Innovations von 93 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies sei der erste Vorstoß in den Bereich Consumer Healthcare, den der neue Chef Mark Schneider zum strategischen Fokus erklärt habe, schrieb Analyst Jon Cox in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit weiteren Deals und stockte seine Schätzungen leicht auf./ag/tih Datum der Analyse: 06.12.2017

