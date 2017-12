Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Mit Blick auf 2018 sollten Anleger bestimmte Aktien klassischer Kohleverstromer sowie unterbewertete Papiere von Windkrafterzeugern kaufen, empfahl Analyst Martin Brough in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Versorgerbranche. Eon zählt er wegen Investitionen in die Windkraft eher zu letzterem Kandidatenkreis./edh/tih Datum der Analyse: 06.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0047 2017-12-06/12:28

ISIN: DE000ENAG999