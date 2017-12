Volle Konzentration auf Argentinien: Die kanadische Lithiumgesellschaft Advantage Lithium (WKN A2AQ6C / TSX-V AAL) hat den bereits Anfang November angekündigten Verkauf ihrer Projekte in Nevada abgeschlossen. Für insgesamt 7 Mio. Stammaktien - 4,9 Mio. Aktien an Advantage und 2,1 Mio. Aktien an deren Explorationspartner Nevada Sunrise Gold - gehen die unter Clayton NE zusammengefassten Projekte Clayton Northeast und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...