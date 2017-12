Für diese Summe will der Konzern eigene Aktien vom Markt zurückkaufen, wie er am Mittwoch zum Investorentag in Atlanta mitteilte. Zudem setzte sich das Unternehmen neue langfristige Ziele. Bis 2020 soll der Umsatz auf 114,7 bis 119,8 Milliarden US-Dollar klettern. Das setzt ein jährliches Wachstum von 4,5 bis 6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...