ADDISON, Illinois, 06. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Hersteller von diversifizierten Metallbauteilen, JD Norman Industries, Inc. (http://jdnorman.com), hat einen Vertrag zum Erwerb des Geschäfts der REGE Motorenteile GmbH (REGE) inklusive der Anteile an REGE Automotive Brasov S.R.L. mit Sitz in Rumänien abgeschlossen. REGE ist ein Hersteller von präzisionsgefertigten Komponenten und Baugruppen für die Automobilbranche und Industriemärkte und hat seinen Hauptsitz in Deutschland (Eisenach). REGE besitzt Fertigungsstätten in Deutschland und Rumänien. Die Transaktion muss noch von der entsprechenden Kartellbehörde genehmigt werden. Der Abschluss wird für Ende 2017 erwartet.





"Die Übernahme von REGE ist ein wichtiger Schritt in JD Normans Strategie der weltweiten Expansion. Durch die Ergänzung der Fertigungsstätten in Deutschland und Rumänien erhalten wir einen Einstieg in wichtige europäische Märkte", so Justin D. Norman, President und Chief Executive Officer von JD Norman Industries, Inc. "Außerdem passt das Produktportfolio von REGE hervorragend zu dem von JD Norman und sorgt dafür, dass das Unternehmen neue und wachstumsstarke Technologien entwickeln kann."

REGE stellte präzisionsgefertigte Maschinenteile her, unter anderem Kurbelgehäuse, Zylinderköpfe, Ausgleichswellen, Getriebegehäuse, Achsträger, Common-Railss, Ventilaufnahmen, Getrieberäder sowie Karosserie- und Strukturbauteile. Zu REGE's Kunden gehören bedeutende Automobil-Produzenten (OEM) und wichtige Zulieferer der Automobilbranche.

"JD Norman wird REGE in die bestehende Gruppe integrieren, um den Kunden einen vollständig konsolidierten und effizienten Zulieferer zu bieten", erklärt Norman. "Ich fühle mich geehrt, die kompetenten Mitarbeiter von REGE im Team von JD Norman willkommen zu heißen."

Durch die Übernahme von REGE durch JD Norman entsteht ein globaler Zulieferer für die Automobilbranche und Industriemärkte für technisch hochentwickelte Bauteile, mit ca. 2.000 Mitarbeitern an 14 Standorten in 6 Ländern.

Weitere Informationen zu JD Norman Industries finden Sie unter www.jdnorman.com (http://www.jdnorman.com).

Über JD Norman Industries, Inc.

JD Norman Industries, Inc. ist ein weltweit agierender diversifizierter Hersteller von Metallbauteilen und -systemen mit Standorten in Nordamerika und Europa. JD Norman ist führend in der Herstellung technisch hochentwickelter Produkte, darunter Gussteile sowie umgeformte und bearbeitete Metalle. Das Unternehmen ist Zulieferer für einige der größten Originalhersteller in den Bereichen Automobiltechnik, Industrie- und Transportgüter.

Kontakt:

Carol Bouma

+1 (630) 458-3705

carol.bouma@jdnorman.com (mailto:carol.bouma@jdnorman.com)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: JD Norman Industries, Inc. via Globenewswire