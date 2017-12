Für den weltgrößten Rückversicherer verlief das Jahr 2017 enttäuschend. Das Hurrikan Dreigestirn "Harvey", "Irma" und "Maria" verhagelte die Bilanz. So kosteten die verheerenden Wirbelstürme in den USA den Versicherungs-Riesen rund 2,7 Milliarden Euro. Die Schaden-Kostenquote stieg in den ersten neun Monaten auf 117,3 Prozent. Doch selbst die satten Schäden dürften die grundsolide Bilanz des Rückversicherers nicht nachhaltig belasten. Die Kapitalausstattung des Rückversicherers bleibt grundsolide ... (Martin Jacobsen)

