Von Bowdeya Tweh und Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Baumarktkette Home Depot hat ein 15 Milliarden US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt und ihre Jahresprognose bekräftigt. Demnach erwartet Home Depot in diesem Jahr ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze um 6,5 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll - unter Berücksichtigung eines Aktienrückkaufs im Volumen von 8 Milliarden Dollar - um 14 Prozent auf 7,36 Dollar steigen. Für 2020 peilt Home Depot Umsätze zwischen 114,7 und 119,8 Milliarden Dollar an.

